Петр Чернышев последним простился с Анастасией Заворотнюк и заплакал у могилы

Актрису Анастасию Заворотнюк, скончавшуюся после продолжительной борьбы с опухолью мозга -глиобластомой, похоронили на Троекуровском кладбище. Последним с ней простился муж, фигурист Петр Чернышев.

Убитый горем мужчина сильно похудел и осунулся. Когда белоснежный гроб опустили в могилу, он присел на корточки, бросил горсть земли и не смог сдержать слез.

После завершения церемонии прощания, гроб с телом актрисы закопали. Могила Анастасии Заворотнюк буквально утонула в цветах, принесенных поклонниками. Также на месте захоронения поставили портрет артистки.

Ее могила расположена рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей.

Видеоролик, на котором запечатлены похороны Анастасии Заворотнюк, опубликовал Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике и сниматься в кино с 2019 года. Все это время она вела борьбу с раком головного мозга. 29 мая актриса умерла в хосписе в окружении семьи.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сопровождении жены, фигуристки Натьяны Навки и охранника приехали в Покровский монастырь, где 1 июня проходила церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк.