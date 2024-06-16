Мать Анастасии Заворотнюк посещала храм за несколько часов до смерти актрисы

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся в ночь на 30 мая после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, за несколько часов до смерти дочери приходила в церковь. 80-летняя Валентина Заворотнюк молилась о здоровье тяжелобольной дочери.

Как рассказал журналист Сергей Майоров, он узнал о критическом состоянии Анастасии рано утром 30 мая, однако за жизнь звезда «моей прекрасной няни» боролась почти всю ночь.

«Мне в половине первого позвонил наш с Настей общий близкий друг и сказал, что состояние у нее критическое и до утра может не дожить. Это все, что мне было известно ночью», — приводит слова журналиста StarHit.

О критическом состоянии Заворотнюк знали только самые близкие люди. О смерти актрисы Майоров узнал только утром.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. Церемония прощания со знаменитостью состоялась 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что обеспокоен состоянием мамы Анастасии Заворотнюк. Валентина Борисовна за 10 лет похоронила мужа, двоих детей и пережила «вселенскую боль».