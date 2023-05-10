Петербурженка пожаловалась в полицию на Александра Васильева из-за лука 10-летней давности

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление на историка моды Александра Васильева, который много лет вел шоу на Первом канале «Модный приговор». Возмущенная женщина не смогла пройти мимо одного из выпусков передачи и решила наказать стилиста за его внешний вид. Об этом сообщает издание 78.ru.

Как стало известно, заявительница пришла в недоумение, смотря телевизор, по которому решили показать старые программы модного проекта, потому что сейчас он стоит на паузе. Так, в 2013 году Васильев для появления перед зрителями выбрал образ в сине-желтой гамме. Именно это и оскорбило петербурженку. Она заявила, что это самая настоящая пропаганда, несмотря на то, что одежде Александра уже минуло 10 лет.

Получит ли дело из-за цветовой гаммы какое-то продолжение – неизвестно.

Ранее стало известно, что телеведущая Ольга Бузова угодила в скандал в Цюрихе, где сейчас проводит отпуск. Артистка нарвалась на провокации жителей Украины, которые пытались получить от нее ответ по поводу происходящего в мире. Однако что-либо комментировать она отказалась и поспешно удалилась.