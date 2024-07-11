Петербурженка отсудила деньги у организатора тренинга, на который не приехала Ирена Понарошку

Жительница Санкт-Петербурга отсудила компенсацию у организатора тренинга из-за того, что на него не приехала блогер и телеведущая, известная по MTV и «Вечернему Урганту» Ирена Понарошку. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава пресс-службы судов северной столицы Дарья Лебедева.

Колпинский районный суд взыскал с организатора тренинга «ТЕПЛО» Анны Финогеновой предоплату в 120 тысяч, неустойку в 480 тысяч, моральный вред в 5 тысяч, штраф в 302,5 тысячи и госпошлину в 9,5 тысяч рублей.

В 2023 году Елена Ваностойз увидела объявление о проведении недельного тренинга «ТЕПЛО Кэмп с Иреной Понарошку». В личной переписке ей пообещали занятия, съемки, авторские мастер-классы и, собственно, возможность лично пообщаться с Иреной.

Выяснилось, что Понарошку не тренинге не будет, хотя истец уже успела внести предоплату. Когда она потребовала деньги назад, ей отдали только половину. Тогда Ваностойз и решила пойти в суд, объяснив, что основной причиной, почему она заплатила за курсы, было присутствие телеведущей.

Ранее Ирена Понарошку рассказала, что отправила 13-летнего сына в Великобританию в языковой лагерь. Телезвезда призналась, что скучает, потому что у нее нет возможности с ним связаться - у детей забирают на всю неделю телефоны.