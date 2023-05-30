Пьет воду и целебные травы: стремительно худеющий Стас Михайлов удивил своим видом

Певец Стас Михайлов продолжает активно худеть и даже отказывается от еды. Сначала он сбросил 10 кг после операции по удалению аппендицита, а недавно скинул еще 15 кг. Выяснилось, что певец придерживается интервального голодания, а именно ест два раза в день.

По словам артиста, первый прием пищи происходит в обед – утром он никогда не ест.

«Ем где-то в час-два дня», - рассказал музыкант.

День начинается у певца с употребления воды или целебных напитков.

«Я больше как-то травки люблю всякие пить. Допустим, куркуму я люблю с лимоном на утро», — поделился подробностями своего питания Михайлов. Его слова приводит Пятый канал.

Диетолог Марият Мухина не советует следовать примеру артиста без предварительных консультаций со специалистом. Она отметила, что у Михайлова «все подобрано и очень сбалансировано».

Артист подтвердил, что питание контролирует специалист. Похудевший певец вместе с тем столкнулся с проблемой: наряды от кутюрье стали ему велики. Михайлову пришлось обновить гардероб. Единственное, что он оставил, - это носки: у певца собралась внушительная коллекция.

Ранее мы писали, что Михайлов обратился к косметологу и испортил лицо.