«Петь только чепуху»: Виктор Дробыш о намерении забрать у певицы Славы все хиты

Продюсер Виктор Дробыш высказался об отношениях и творчестве своей бывшей сотрудницы, певицы Славы. По словам мужчины, она «предала» его, когда ушла на пике популярности.

Мужчина признался в интервью Любови Терлецкой, что хотел забрать у артистки песни, которые в итоге стали хитами.

«Взяла и ушла, когда начались деньги. Я вполне мог забрать песни «Одиночество», «Попутчица», «Расскажи мне, мама» и так далее», – поделился Виктор.

Дробыш считает, что без этих песен исполнительница бы «смогла петь только чепуху». Но все же решил оставить все, как есть из-за многолетней дружбы, которая их связывала. Продюсер говорит, что периодически у него возникает желание приструнить певицу, когда она дает громкие интервью.

«Иногда послушаешь какие-то интервью и поджимает так! Но видите, по факту не сделал я ничего», — отметил мужчина.

Ранее мы писали о расставании певицы Славы с бизнесменом Анатолием Данилицким. Пара была вместе много лет, но так и не узаконила отношения. Недавно журналисты выяснили, почему на самом деле артистка ушла от 70-летнего избранника, который в свое время очень помог ей в карьере.