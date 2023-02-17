«Петь с ней дешевле - это на уши не натянешь»: за дуэт с Киркоровым муж Анны Асти отдал 215 миллионов

32-летняя певица Анна Асти стала популярной несколько лет назад, выступая в группе Artik & Asti вместе с Артемом Умрихиным. Однако в 2021 году артистка приняла решение начать сольную карьеру, что поддержали многие ее коллеги и друзья, включая Филиппа Киркорова, который при каждом удобном случае теперь упоминает имя исполнительницы. На шоу «Дуэты» он признавался, как ее обожает и мечтает выйти с ней на сцену. Но, как заверил продюсер Леонид Дзюник, спеть вместе с самопровозглашенным королем эстрады стоит весьма недешево.

По словам экс-директора Киркорова, вокалист не просто так начал распевать вместе с Асти. Бесплатно он бы ни за что не согласился на подобное. В последний раз за просто так он выступал только Анастасией Стоцкой, и то лишь потому, что ему нужна была певица для шоу. Остальные же платили. Сам Филипп называл цену – три миллиона долларов, что по нынешнему курсу приравнивается к 215 миллионов рублей.

«Сейчас эта сумма могла бы сократиться втрое. Хотя с такой певицы, как эта Асти, я бы на месте Филиппа меньше трех миллионов не брал. Петь с ней дешевле - это просто на уши не натянешь», - заявил Дзюник.

Продюсер уверен, что оплатил дуэт с Киркоровым Асти ее богатый муж. Напомним, что певица находится в браке с бизнесменом Станиславом Юркиным. Леонид считает несправедливым, что только за деньги можно пробиться на эстраду. Он привел в пример шоу «Ну-ка, все вместе!», где слышит много прекрасных голосов, но им, к сожалению, ничего не светит «без богатого мужа».

Ранее Филипп Киркоров решил стать блогером и выпустил первый видео-подкаст, в котором раскрыл подробности сексуальной жизни Аллы Пугачевой.