«Петь не умеют»: экс-солист «Чай вдвоем» Костюшкин рассказал о колких словах Лещенко

Бывший солист «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вспомнил, как Лев Лещенко говорил о неумении участников группы петь. Про разговор с коллегой он рассказал в эфире программы «Ну-ка, все вместе!».

Костюшкин отметил, что это случилось, когда они с Денисом Клявером вместе выступали. После съемок одной из передач они пообщались с более опытным коллегой. В тот день только «Чай вдвоем» выступали не под фонограмму. За это Лещенко их похвалил. Они стояли возле ресторана.

«Проходит Лев Валерьянович Лещенко. Он такое: «О, молодцы, живьем спели, да? Единственные спели же, да?». Мы отвечаем: «Ну да». Он говорит: «Красавцы. Петь не умеют, а поют живьем», — поделился историей Стас.

Напомним, что коллектив появился в 1994 году. Костюшкин и Клявер пели вместе до 2012 года, а потом расстались из-за творческих разногласий.

В декабре прошлого года появилась информация, что «Чай вдвоем» снова будут выступать перед зрителями. На одной из музыкальных премий Стас рассказал, что они с коллегой будут работать вместе, но не оставят сольное творчество. Они публично исполнили хит «Нежная».

Ранее мы писали о том, как ребенок Стаса Костюшкина оказался в больнице. Мартину пришлось перенести операцию на ноге, которую он недавно сломал.