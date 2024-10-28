«Петь не могла»: Лолита без зуба с трудом вышла в эфир и рассказала, что болела

Певица Лолита впервые за долгое время вышла в эфир. Артистка призналась, что делает это с трудом даже сейчас. Исполнительница болела, а на предыдущем концерте выбила зуб микрофоном.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездная пыль».

«Давно я не выходила в эфир. И сделаю это сейчас. С трудом. Болела. Думала, обойдет стороной гастрольная жизнь с ковидом. Не обошла. Но у меня она выразилась в давлении. Ни сил не было, ни рассказывать, что и как. Не то что петь, мяу сказать не могла», - поделилась знаменитость.

К болезни добавилась еще одна проблема – певица выбила зуб на выступлении.

«Плюс ко всему, на предыдущем концерте выбила зуб микрофоном. Это профессиональная травма, через это проходят абсолютно все», - поделилась звезда.

Ранее композитор Олег Влади в разговоре с сайтом «Страсти» объяснил успех Лолиты.