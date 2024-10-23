«Несмотря на отсутствие званий»: Олег Влади объяснил успех певицы Лолиты

Лолита Милявская остается одной из самых востребованных певиц, несмотря на пережитую «отмену» в начале 2024 года. Олег Влади считает, что успех артистки объясняется народной любовью и талантом. Композитор и эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Я могу сказать, что, несмотря на отсутствие официальных званий, есть артисты, которые и заслуженные, и народные по определению и по отношению к ним зрителей. Так вот Лолита ярчайший пример такого артиста. К сожалению, официальных званий народной артистки у нее нет, но мне сложно представить более народную, более любимую зрителями певицу, которую бы действительно искренне так любили, к которой относились с такой теплотой, с такой любовью на протяжении такого количества лет. Мы все живые люди, у нас случаются и взлеты, и падения, и успехи, и неудачи», — высказался Олег.

Влади назвал Лолиту знаковой артисткой в его творчестве. Она стала одной из первых, кто согласился на сотрудничество с композитором. Результатом их сотрудничества стала песня «Я живая (Осталась)».

«С Лолитой мы работали очень давно, как раз в тот период, когда у меня еще не было больших песен. И для меня эта певица тоже любимая и знаковая и важна по той причине, что, будучи уже большой звездой, она обратила внимание на мою песню, она ей понравилась. Она с таким чувством, с такой глубиной сделала композицию «Я живая (Осталась)», и долгое время эта песня была в концертном репертуаре Лолиты. И несмотря на то, что она специфическая, своеобразная и, наверное, все-таки большим хитом не стала, Лолита ее долгое время исполняла и на телевизионных концертах, и на концертах в городах, на гастролях», — резюмировал Влади.

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