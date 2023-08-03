Петь бы не смогла: почему на самом деле Варум не пришла на концерт Агутина

Представитель певицы Анжелики Варум Ольга Борхес-Яровая сообщила подробности болезни артистки. Напомним, из-за плохого самочувствия знаменитость пропустила масштабный концерт мужа, Леонида Агутина на стадионе «Динамо».

Оказалось, что у Варум обычное ОРВИ.

«Анжелика была простужена, у нее болело горло и подсел голос, поэтому она не смогла выступить», - сказала представитель изданию BlITZ+. Она уверяет, что переживать не о чем.

Борхес-Яровая не уточнила нынешнее состояние певицы. Неизвестно и то, будет ли она присутствовать на следующих выступлениях мужа.

Напомним, о болезни Варум первыми сообщили фанаты. Со ссылкой на заявление самой артистки они рассказали, что та заболела. Затем супруг Варум и сам подтвердил это. «Анжелика приболела, причем несовместимо с концертом», - сказал он, не уточнив детали.