Песня ЮрКисса и Люси Чеботиной 2019 года внезапно повторила успех хита Кати Лель

Клип 2019 года на песню «Все не то» в исполнении Юрия Киселева (ЮрКисс) и Люси Чеботиной внезапно стал хитом соцсетей и всего за несколько дней набрал более миллиона просмотров.

Киселев опубликовал клип в соцсети «ВКонтакте» и даже не догадывался, что он повторит судьбу хита Кати Лель «Мой мармеладный».

За шесть дней с момента публикации количество просмотров уже превысило 1,3 миллиона. При этом комментарий к видео оставил всего один пользователь.

Напомним, в 2023 году Люся Чеботина рассталась с певцом ЮрКиссом. Молодых людей теперь связывают исключительно рабочие отношения.

Ранее Люся Чеботина заявила, что у нее не было спонсоров. Она лично написала все свои песни и вкладывала каждый рубль в продвижение. Сначала это были небольшие суммы, но со временем они увеличивались.