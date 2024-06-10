«Думают, что в меня были вложены спонсорские деньги»: Чеботина раскрыла секрет успеха

Певица Люся Чеботина появилась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где раскрыла секрет своего успеха.

8 июня знаменитость приняла участие в сессии «Музыка как средство самопознания и самовыражения, или как музыкальная культура влияет на успешность и продуктивность», которую провел субхолдинг ГПМ Радио (объединяет радиостанции «Авторадио», Energy, «Юмор FM» и др. форматы). Девушка развеяла слухи о том, что добилась популярности не сама, а с помощью спонсоров.

«Многие думают, что у меня был продюсер и в меня какие-то были вложены спонсорские деньги, это абсолютный миф, который я могу развеять прямо сейчас и буду всегда это говорить. У меня за спиной стоит моя прекрасная команда, которая до сих пор с нами работает, моя любимая мамуля, которая является моим директором», – поделилась исполнительница.

Чеботина отметила, что лично написала все песни и вкладывала каждый рубль в свое продвижение. Сначала это были небольшие суммы, но со временем они увеличивались.

«Все равно, так или иначе, маркетологи тебе подсказывают и говорят, какой ждет успех эту песню, как она идет, сколько добавлений, какая цена стрима на данный момент при добавлении. И приходится в этом всем разбираться, потому что тебе нужно не только быть на одной волне со слушателем и понимать, какую музыку он сейчас хочет от тебя услышать, но еще и нужно параллельно продвигать эту музыку», – рассказала певица.

Во время разговора певица поблагодарила своих друзей – «Авторадио», радиостанции, которые поддерживают звезд и помогают с продвижением.

«Помогают нам не когда уже песня стала популярной, а помогают именно в день релиза и в начало старта. Это реально тяжело», – добавила звезда.

Петербургский международный экономический форум – престижное событие, которое давно является не только деловым, но и ярким светским мероприятием с участием звезд эстрады, деятелей культуры и блогеров.

В этом году на форум приехали Ксения Собчак, Люся Чеботина, Диана Гурцкая, Тимати, Пелагея, Федор Бондарчук, Артемий Лебедев и многие другие известные персоны.