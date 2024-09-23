Песня Стаса Ярушина прошла отборочный тур премии «Грэмми». Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

Актер, шоумен и с недавнего времени певец Стас Ярушин в начале сентября признался, что отправил свою песню на премию «Грэмми». Музыкант сообщил, что песня UNCONFINED прошла первый отборочный этап.

«Сегодня пришла официальная бумажка с "Грэмми", с подтверждением того, что моя песня UNCONFINED прошла первый отборочный раунд и двигается дальше. И теперь ее будут слушать и оценивать музыкальные академики», — написал он.

Судя по документу, трек Ярушина претендует сразу на три номинации: «Запись года», «Песня года» и «Лучшая рок-песня».

Сам актер добавил, что с азартом будет следить за результатами премии.

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