«Моя команда не имела возможности защиты»: Стас Ярушин высказался о судах с Инстасамкой

Актер и певец Стас Ярушин проиграл в суде артистке Дарье Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка. Он впервые прокомментировал свое поражение и заявил, что изначально не был проинформирован об иске Зотеевой, так как его адрес не был внесен в реестр налоговой службы.

«Моя команда не имела возможности защиты и не могла внести свои аргументы в части опровержения требований истца», - заявил Ярушин, читая заранее заготовленный текст.

Он пояснил, что во время апелляции удалось убедить суд в том, что во время шоу артисты исполняют произведения экспромтом, вживую и «без применения нот».

«В суде было доказано, что музыкальные произведения в нашей передаче отличаются от оригинала», - приводит Telegram-канал «Звездач» слова Ярушина.

Напомним, Стас Ярушин должен выплатить компенсацию в размере 2 млн рублей за неправомерное использование песни Инстасамки «За деньги да» в своем шоу. Композицию исполнила приглашенная звезда Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka. Певица также посмеялась над хитом, заявив, что это невозможно петь.

Недавно стало известно, что Ярушин проиграл в апелляционном суде. Итогом стало то, что теперь звезде «Универа» грозит многомиллионный иск от других исполнителей. Юристы подготовили целый список артистов, треки которых перепевались на шоу. Общая сумма иска может составить 25 млн рублей.