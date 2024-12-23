Песня Пугачевой и Владимира Кузьмина прозвучала на концерте иноагентов в Лондоне

Песня Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина прозвучала на концерте иноагентов в Лондоне. В соцсетях появились кадры с мероприятия, на котором собрались уехавшие из России артисты.

Ведущим фестиваля, который состоялся 19 декабря, стал журналист Артемий Троицкий* (признан в РФ иноагентом). Он объявил со сцены, что артистка хотела, чтобы зрители услышали ее композицию «Нам всем нужен мир».

Участниками концерта стали эмигранты – группа «Би-2», Noize MC*(признан иноагентом на территории РФ). Также Монеточка**(признана иноагентом на территории РФ), Борис Гребенщиков*** (признан иноагентом на территории РФ) и другие.

Как сообщает Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале, участники группы «Каста» заявили, что не планируют возвращаться в Россию. Кроме того, они призывали жертвовать деньги на школу для украинских детей в Таллине.

Напомним, что композиция «Нам всем нужен мир» исполняется не только Пугачевой, но и Владимиром Кузьминым. Но он не давал согласия на использование своей песни на музыкальном фестивале в Лондоне. Об этом ИА Регнум сообщила его жена Екатерина.

Более того, композитор вообще ничего не знал о самом фестивале.

«Об этом фестивале мы слышим впервые, соответственно, с нами никто не связывался и не просил никакого разрешения ни на какие песни. Он эту песню написал, наверно, лет 30 назад, я сейчас достоверно даже не смогу сказать, кому она принадлежит по авторским правам. Это нужно уточнять дополнительно», — объяснила жена.

Сам Кузьмин отметил, что давно не исполнял эту песню.

Ранее мы писали о том, что Игорь Бутман рассказал, как Гребенщиков*** жил во времена СССР.

*признан иноагентом на территории РФ **признана иноагентом на территории РФ *** признан иноагентом на территории РФ