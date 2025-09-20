«Песня очень победная»: Яна Рудковская о шансах SHAMAN на «Интервидении»

Продюсер Яна Рудковская предрекла Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, попадание в тройку лидеров на международном конкурсе «Интервидение» в Москве.

По мнению жены фигуриста Евгения Плющенко, песня Максима Фадеева «Прямо по сердцу» имеет все шансы на успех.

«Думаю, Ярослав войдет в тройку. По поводу первого места сложно прогнозировать, но из всех песен мне больше всех нравится трек SHAMAN. Я послушала все остальные треки, у нас самый сильный. Песня у Ярослава очень победная», - сказала Рудковская в беседе с Kp.ru.

Она заверила, что 20 сентября вся страна будет болеть за Ярослава. При этом продюсер не смогла ответить на вопрос, как участие в «Интервидении» скажется на дальнейшей карьере Дронова.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко признался, что ему не все нравится в поведении на сцене SHAMAN. Он подчеркнул, что на месте продюсера артиста внес бы ряд изменений.