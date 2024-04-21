«Песня о том, что я пережила»: Любовь Успенская стала лауреатом премии «Шансон года — 2024»
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Певица Любовь Успенская стала лауреатом музыкальной премии «Шансон года — 2024». Артистка получила «Золотой гриф» за хит «Сила моя со мной». Об этом сообщает Kp.ru.
Любовь Успенская появилась на премии в ярком красном платье с камнями и перьями. Исполнительница хита «Кабриолет» выступила на сцене с песней «Сила моя со мной», написанной официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Затем певица исполнила в дуэте с Александром Панайотовым песню «Еще минута».
Впервые артистка выступила с композицией «Сила моя со мной» на своем юбилейном концерте 24 февраля.
«В моей жизни появился новый автор, поэт — наш российский дипломат Мария Захарова, которая написала для меня три потрясающих хита. Название одного из них стало названием концерта — „Сила моя со мной“. Я думаю, что эта песня просто взорвет. Потому что она о том, что я пережила, и о том, что сила моя со мной», — рассказывала Любовь Успенская.
Мария Захарова раскрыла, как родилась песня: фразу «Сила моя со мной» она услышала от артистки.
«И фраза запала. Она стала стержневой, а на нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы», — отметила дипломат.
До этой композиции представитель МИД РФ сочинила для Любови Успенской тексты к песням «Я слишком тебя любила» и «Мольба».
Накануне в концертном зале «Live Арена» в Подмосковье состоялась ХXIII Церемония вручения «Шансон года — 2024». Это музыкальная премия за особые достижения в области жанра «шансон». В этом году ведущими концерта стали певец Александр Маршал и актриса Александра Ребенок.
Мероприятие посетили Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский в сопровождении певицы МІА ВОYKA (Миа Бойка, настоящее имя — Мария Бойко), Григорий Лепс, Любовь Успенская, Денис Майданов, Эвелина Бледанс, Настасья Самбурская и другие артисты.
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