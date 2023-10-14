Любовь Успенская поделилась рецептом вечной молодости

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская навала вещи, которые помогают ей оставаться в тонусе и удивлять поклонников своим внешним видом. Певица раскрыла секрет в беседе с Газета.Ru.

День звезды, как выяснилось, начинается с двух стаканов теплой воды. После этого Успенская занимается йогой. Если по какой-то причине не удается выполнить упражнения, то исполнительница заменяет их обычной прогулкой.

Также Любовь выделила самые важные вещи, благодаря которым ей удается по-прежнему молодо выглядеть. Правильно питаться и не употреблять алкоголь — крайне важно для сохранения красоты, заявила певица.

При этом знаменитость не скрывает, что иногда пользуется услугами специалистов. По словам Успенской, «уколы красоты еще никто не отменял». Кроме того, исполнительница шансона выделила свою генетику, с которой ей повезло.

«Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи всё будет в порядке», — рассказала певица журналистам.

Ранее дочь Успенской Татьяна Плаксина поделилась, что долга не могла привыкнуть к перекошенному лицу после аварии. ДТП с участием девушки произошло несколько лет назад в Коста-Рике.