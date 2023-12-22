Песня Бориса Моисеева «Голубая луна» пропала с музыкальных платформ

Песня российского певца Бориса Моисеева под названием «Голубая луна» исчезла с российских музыкальных платформ. Об этом сообщает РБК.

Как пишет источник, композиции нет в «Яндекс Музыке», «Звуке», «VK Музыке» и «МТС Музыке», но она по-прежнему доступна для прослушивания на зарубежных стриминговых площадках, например в Spotify.

Как объяснили представители «Яндекс Музыки», часть каталога исполнителя «не была загружена правообладателем на платформу», поэтому с 2020 года у сервиса отсутствуют права в на размещение этого контента. При этом другие песни исполнителя до сих пор можно послушать в «Яндекс Музыке».

Однако пользователи сети считают, что исчезновение «Голубой луны» связано с признанием ЛГБТ-движения* экстремистской организацией и ее запретом на территории России.

Ранее друг певца Юрия Шатунова, художник Константин Мирошник, рассказал, что песня «Седая ночь» стала популярной на Западе из-за искренности.

*(запрещенная на территории РФ экстремистская организация).