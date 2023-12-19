Друг Юрия Шатунова объяснил причину популярности песни «Седая ночь» на Западе

Друг Юрия Шатунова, художник Константин Мирошник, рассказал о популярности песни «Седая ночь» на Западе. В беседе с изданием «Абзац» он заявил, что секрет успеха этой композиции заключается в простоте и искренности.

Мирошник поделился воспоминаниями о визите певца Кевина из группы Bad Boys Blue, который поделился с ним интересной мыслью.

«Он мне сказал: «Пройдут века, многие песни забудутся, а «Седая ночь» останется». Я послушал внимательно, подумал и согласился», – отметил художник.

Друг артиста подчеркнул, что Шатунов был самым искренним человеком на российской эстраде. По его мнению, сейчас многие артисты стараются удивить публику сложными мелодиями и мелизмами, но успех заключается в простой дворовой искренности. По его словам, Шатунов внес свой вклад в историю музыки, создавая песни, в которых каждый человек мог узнать себя.

Художник также отметил, что мелодия «Седой ночи» запоминающаяся и легко узнаваемая, что делает ее популярной среди иностранных пользователей приложения TikTok, даже несмотря на незнание текста на русском языке.

Похожая история произошла с хитом артистки Кати Лель «Мой мармеладный». Песня завоевала иностранные чарты. Исполнительница в разговоре с журналистами заявила, что не знает о доходах с песни «Мой мармеладный».