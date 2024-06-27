Песни певца SHAMAN пропали из Spotify после взлома аккаунтов российских артистов

Песни певца SHAMAN убрали с площадки Spotify. Произошло это после того, как несколько аккаунтов российских артистов оказались взломаны. Об этом сообщает Telegram-канал Lomovka.

По данным источника, ночью 26 июня атаке хакеров подверглись страницы на сервисе, принадлежащие Yanix, Soda Luv, Славе Марлоу и другим исполнителям. Кроме того, оказались недоступны композиции Полины Гагариной, а треки SHAMAN пропали из Spotify. Пока неизвестно, связана ли блокировка творчества этих артистов со взломом или же это произошло из-за санкций.

Напомним, что в 14-м пакете ЕС ввел санкции для некоторых российских звезд. В их число вошли Гагарина и SHAMAH, а также актер Иван Охлобыстин. Журналистка Ксения Собчак, комментируя это, назвала включение в список Полины самым неочевидным решением.

Одним из первых на новости отреагировал тогда SHAMAN. Он заявил, что попал под санкции, потому что он русский. К слову, певец SHAMAN стал известен пару лет назад после выхода патриотических песен «Встанем» и «Я русский». До этого артист участвовал в «Факторе А» и «Голосе», но ни разу не побеждал.

Ранее SHAMAN заявил, что ему не страшно устраивать концерты на улице в России.