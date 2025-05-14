Песни Паши Техника начали удалять со стриминговых площадок из-за жалоб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Председатель совета отцов России Андрей Згонников попросил надзорные органы проверить творчество покойного Паши Техника. Соответствующее заявление поступило еще до смерти рэпера.

Роскомнадзор уже начал действовать и добавил несколько треков рэпера («Девчонки дают», «Променяла») в реестр запрещенных материалов. Ожидается, что РКН может заняться проверкой и других песен музыканта. Не исключено, что артиста могут привлечь к уголовной ответственности. Однако в случае с Техником, дело прекратят из-за того, что он умер.

Напомним, Паша Техник скончался в Таиланде 5 апреля 2025 года из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и пневмонией.

Ранее мы писали о том, что экс-жена Техника зарабатывает на рекламе в соцсетях после смерти рэпера.