Цены начинаются от 200 тысяч рублей: экс-жена Техника зарабатывает на рекламе в соцсетях после смерти рэпера

Бывшая жена рэпера Паши Техника подняла цену на рекламу в социальных сетях после его смерти. Стоимость за пост доходит до 450 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru.

Telegram-канал Ева Карицкая завела только в начале весны, однако довольно быстро она набрала большую аудиторию. Дело в том, что там женщина освещала все, что происходило с Техником перед смертью, а также его похороны. На сегодняшний день на нее подписано 650 тысяч человек.

С новыми пользователями к Еве пришли и рекламодатели. Про данным источника СМИ, пост в канале обойдется заказчику в 350 тысяч рублей, если его не будут «перекрывать» другими публикациями в течение 24 часов. Место в блоге на двое суток обойдется в 450 тысяч рублей.

В другой социальной сети расценки на рекламу у Карицкой не ниже. За пост она просит 400 тысяч рублей. Но серию сторис она может сделать и за 200 тысяч рублей. Публикация в ленте, которая будет держаться неделю, стоит 350 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр из-за смерти отца.