Песни «отмененного» Scally Milano исчезли из российской соцсети

Российский рэпер Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) рассказал, что его треки невозможно найти по поиску в VK. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Почему меня не ищет в поиске уже больше полугода?», — обратился к соцсети артист.

В настоящий момент в поисковой выдаче в VK при введении имени рэпера в разделе «Музыка» всплывает сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено». В то же время соцсеть удовлетворяет запрос, если искать по конкретному треку Scally Milano. При этом трек-лист музыканта в соцсети не обновлялся с прошлого года.

В начале октября стало известно, что концерты Scally Milano массово отменяют в российских городах. 10 октября исполнитель рассказал, что его шоу в Томске отменили по решению владельцев площадки. До этого выступление рэпера отменили в последний момент в Краснодаре. Вдобавок Дмитриев не смог выступить в Ростове.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и признался, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещенных препаратов или нарушения законов РФ. Артист пообещал переформатировать свои композиции, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты.

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