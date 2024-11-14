45-летний рэпер Гуф анонсировал большой концерт сразу после выхода из рехаба

Рэпер Гуф решил организовать большой сольный концерт сразу после выхода из рехаба. Выступление запланировано на 22 ноября. Информация об этом появилась в социальных сетях артиста.

Несмотря на лечение в реабилитационном центре, рэпер не собирается брать паузу в карьере. Ближайший концерт Гуфа состоится в Москве уже на следующей неделе. Он заверил поклонников, что он отменяться не будет.

Напомним, что артист попал в рехаб в конце октября после того, как утроил дебош в подмосковном банном комплексе. В СМИ писали, что Гуф подрался с братом управляющей.

После случившегося на исполнителя составили протокол. Он записал публичное извинение и раскаялся за содеянное, а затем лег на реабилитацию. Курс его лечения – 28 дней.

К слову, первые дни в рехабе давались Гуфу тяжело. Сообщалось, что он требовал выпустить его на свободу и пытался сбежать. Однако вызывать полицию не стали, сотрудники клиники смогли сами успокоить пациента.

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