«Пьешь кровь молодых мужчин»: Сергей Лазарев публично обратился к Лере Кудрявцевой

19 мая телеведущая Лера Кудрявцева отметила день рождения — знаменитости исполнилось 53 года. Экс-возлюбленный телезвезды, певец Сергей Лазарев публично поздравил ее с днем рождения. Присоединился к нему его коллега Николай Басков, с которым артист ведет несколько телешоу.

В личном блоге Сергей Лазарев опубликовал видеообращение к Лере Кудрявцевой. Исполнитель хита «Это все она» заявил, что решил публично поздравить именинницу, поскольку не смог до нее дозвониться.

«Дорогая Валерия Львовна! Дело в том, что до Вас не дозвониться. Но два самых красивых мужчины страны…» — начал Сергей Лазарев.

На этих словах к телеведущей обратился и Николай Басков, который находился на съемках с артистом.

«Это хамство просто, не взять телефон. Мужчины жаждут сегодня объясниться теме в любви, поздравить тебя с днем рождения. Ты, как всегда, вечно молодая. Не знаю, что ты пьешь, что ты ешь», — высказался певец.

Сергей Лазарев продолжил мысль друга и поздравил телезвезду.

«Кровь молодых мужчин она пьет… Лерочка, мы тебя поздравляем! Красавица, умница, будь здоровой и продолжай быть такой же красивой! Мы хиреем, а ты — наоборот, цветешь и пахнешь», — отметил артист.

Однако исполнитель хита «Шарманка» не согласился со словами друга. Он обратился к имениннице с поздравлением, назвав себя ее «будущим».

«Ну не знаю, я не хирею. Я как раз догоняю Лерку по возрасту. В общем, с днем рождения от твоего бывшего и твоего будущего!» — заявил Николай Басков.

Сергей Лазарев также передал привет «настоящему» Леры Кудрявцевой — ее супругу, хоккеисту Игорю Макарову.

Телеведущая оценила поздравление артистов и прокомментировала его словами: «Обожаю. Люблю».

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения вместе с мужем на фоне слухов об их разрыве.