Песенный конкурс «Интервидение» пройдет в 2024 году в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале февраля 2024 года Министерство иностранных дел России сообщало о начале подготовки к аналогу «Евровидения». МИД помогал организаторам конкурса налаживать контакты со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии.

Изначально сообщалось, что конкурс может пройти в Санкт-Петербурге. Однако сегодня журналисты обнаружили распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором сообщается, что «Интервидение» пройдет в Москве.

«В пункте 1 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 3798-р… слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве"», — сказано в документе.

Добавим, что участвовать в конкурсе уже согласились представители Китая. Ожидается, что в «Интервидении» примут участие все дружественные России страны.

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