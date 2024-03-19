«Могу об этом кричать на всю страну»: Арлекин Mia Boyka прокомментировала поражение в шоу «Маска»

Певица Mia Boyka заявила, что артист Сергей Лазарев виновен в ее уходе из шоу «Маска». По ее словам, весь сезон ей удавалось обманывать членов жюри, но стоило прийти в проект исполнителя хита «Вкус малины», как ее сразу же разоблачили.

В личном блоге вокалистка вышла на связь с поклонниками после того, как покинула секретную программу телеканала НТВ. В последнем выпуске в номинацию попал участник Арлекин. И несмотря на то, что до этого судьи не предполагали, кто же может скрываться в костюме, 17 марта личность знаменитости была раскрыта благодаря приглашенному члену жюри Сергею Лазареву.

С финалистом конкурса Евровидение Mia Boyka хорошо общается, поэтому не удивилась, что именно он узнал ее.

«Теперь я могу об этом кричать на всю страну! Да, это я под маской Арлекина в шоу «Маска» на НТВ. Все выпуски я водила за нос членов жюри, а эту песню захотела спеть своим голосом. Но пришел дорогой Сережа Лазарев, а он не мог меня не отгадать, потому что он знает мой голос», - заявила певица.

Впрочем, на коллегу Mia Boyka не обиделась. В комментариях под постом она призналась, что ей лестно иметь уникальный тембр, который Сергей может распознать из тысячи.

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