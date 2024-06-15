«Песен не будет»: Анастасия Стоцкая объявила о завершении музыкальной карьеры

После встречи с Филиппом Киркоровым Анастасия Стоцкая призналась, что воспринимает певца как родного брата. Об этом сообщает mk.ru.

Недавно Филипп Киркоров пришел на спектакль, в котором играла его бывшая фаворитка Анастасия Стоцкая. Артист высоко оценил способности звезды и даже назвал ее своей лучшей ученицей.

В свою очередь, сама Анастасия Стоцкая относится к Киркорову с большой теплотой. Она отмечает, что певец стал для нее учителем и наставником.

«Когда я его вижу, тепло в душе разливается. Мы столько лет с ним дружим – больше двадцати лет. Столько всего было у нас, мы столько работали вместе: и гастроли, и спектакли. Он действительно для меня, как родственник. Как брат», – заявила артистка.

Также Стоцкая рассказала о важном решении, которое недавно приняла. Она больше не намерена продолжать музыкальную карьеру и хочет полностью отдать себя театру.

«Мне хорошо в театре, это моя стихия. Поэтому песен не будет. Я не скучаю без них. Не считаю себя супер-певицей. Я все-таки актриса, которая поет», – заявила Анастасия.

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