«Первыми с корабля бегут крысы»: Вика Цыганова высказалась о Ксении Собчак, добивающейся ВНЖ в Испании

Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что Ксения Собчак начала оформлять вид на жительство в Испании. В своем Telegram-канале певица не исключила, что скоро вслед за журналисткой «побегут и остальные лицемеры», которые жили в России лишь ради заработков.

Недавно стало известно, что Ксения Собчак улетела в Испанию, чтобы оформить там вид на жительство на три года для себя и 8-летнего сына Платона. Для этого, по информации газеты El País, телеведущая получила во Франции пятилетнюю шенгенскую визу. Вика Цыганова напомнила, что в 2022 году журналистка уже получила гражданство Израиля. Певица предположила, что вскоре вслед за артисткой из России «сбегут» и другие лицемерные знаменитости.

«Первая пошла — ждем, когда за ней побегут и остальные лицемеры, которые последние 3 года усиленно мимикрировали и любили Россию напоказ, чтобы зарабатывать здесь», — заявила Вика Цыганова.

Певица также не исключила, что Ксения Собчак и другие звезды не просто так «сбегают» из страны. По мнению Вики Цыгановой, на это могут быть серьезные причины — они могут что-то знать о ситуации в государстве.

«Вообще, судя по всему, что-то намечается. Такие люди, как Собчак (со связями на высшем уровне), просто так сбегать бы не стали. Вероятно, посоветовалась с кем-то с верхов, после чего и решила спешно вывезти из России всю семью. „Первыми с корабля бегут крысы“, — гласит народная мудрость», — отметила артистка.

Ранее Ксения Собчак назвала Израиль своей «второй Родиной».