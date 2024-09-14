«Первым вывел меня на сцену»: Николай Басков заявил, что Иосиф Кобзон помог ему с карьерой артиста

Николай Басков заявил, что он оказался на сцене именно благодаря Иосифу Кобзону.

Артист выступил на концерте «Золотой голос», который был посвящен легендарному певцу в честь его 87-летия. Там же Николай и раскрыл, что именно Иосиф Давыдович решил помочь ему с музыкальной карьерой и вывел на сцену.

Кроме того, Басков заявил, что свой первый гонорар он также получил из рук Кобзона, который затем по-доброму шутил на эту тему. Он напоминал Николаю о том, что тот смог «подняться» именно благодаря определенному человеку. С тех пор исполнитель хита «Натуральный блондин» называл всегда своим первым учителем Иосифа Давыдовича.

Также, Басков подчеркнул, что все еще не может поверить в отсутствие Кобзона рядом. Однако он уверен, что его коллега навсегда останется в сердцах не только у семьи и коллег, но и у всей страны, так как он оставил после себя огромный след в искусстве.

«Это был выдающийся человек, который первым вывел меня на сцену. Я спел тогда с ним дуэт на музыку Александра Морозова... А потом уже по жизни он уже был для меня не только гуру, но и близким другом. Многому у него научился... Для меня вся его семья — дорогие для меня люди... Думаю, не только в моем сердце, но и в сердцах миллионов ещё долго будет жить имя Иосифа Кобзона», — завил Басков в беседе с изданием Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Басков женится на женщине, похожей на Нелли Кобзон.