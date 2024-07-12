«Первым рейсом лечу на похороны»: Екатерина Стриженова оплакивает свекровь, ставшую монахиней

Телеведущая Екатерина Стриженова отреагировала на сообщения о смерти свекрови и заявила, что сразу после спектакля в Красноярске вылетит на похороны матери мужа.

Публикация, посвященная Любови Стриженовой, появилась в соцсетях ведущей.

«Пишу со слезами – ушел из жизни невероятно близкий и родной для меня человек, мама моего мужа, моя свекровь – Любовь Васильевна Стриженова. Я сейчас понимаю, что если бы не она, моя жизнь была бы другой», - призналась Екатерина.

Она рассказала, что когда в 14 лет вернулась с Александром со съемок «Лидера», Стриженова сразу приняла. Дальше она всегда поддерживала ее по жизни и во всем помогала.

«Мы долго жили вместе, были одной семьей и прекрасно уживались на одной кухне», - призналась Екатерина.

По словам ведущей, именно свекровь «благословила» на работу на телевидении и первая поддержала ее решение пойти во МХАТ им. Горького, где сама прослужила 50 лет. Потом Любовь Стриженова «приняла постриг и стала монахиней», говорит ведущая.

«Сегодня в Красноярске последний спектакль и сразу после, первым рейсом, лечу на похороны», - рассказала она.

Ранее Александр Стриженов заявил, что не может комментировать смерть матери, и попросил журналистов не беспокоить.