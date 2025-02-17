НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 февраля 2025, 15:05
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«Иметь такого замечательного сына – это торжество»: мама Моргенштерна* поздравила его с 27-летием

Мама Моргенштерна* назвала рэпера замечательным сыном в день его 27-летия.
«Иметь такого замечательного сына – это торжество»: мама Моргенштерна* поздравила его с 27-летием

© Starface.ru

Мама рэпера Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) назвала его «замечательным сыном» в день рождения. Женщина также показала архивное видео, на котором мальчик катается с горки.

Мама музыканта оставила соответствующий пост в соцсетях. В публикации женщина рассказала, что на Моргенштерна* «было столько давления, которое не каждый мужик, умудренный десятками лет, выдержит».

В день 27-летия женщина отметила, что у рэпера «был ранний и сложный забег с препятствиями». Когда самому рэперу было очень плохо, он продолжал помогать детям и говорил, что им намного хуже, рассказала мама артиста и отметила доброту и внутреннюю силу сына.

«С Днем рождения тебя! И себя тоже с праздником! Иметь такого замечательного сына — это торжество!» — написала она.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что до сих пор ездит на подаренном певцом автомобиле. Речь идет о машине BMW X5 M Competition.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Моргенштерн
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день рождения