Первый шаг на пути к примирению: спустя десятки публикаций Джиган все-таки получил лайк от жены

Уже больше месяца Джиган и Оксана Самойлова переживают кризис в отношениях. После возвращения из путешествия между супругами что-то произошло, чем они делиться не хотят, но из-за этого они теперь даже не живут вместе. На протяжении всего это времени рэпер публикует в личном блоге архивные фотографии и видео с женой, каждый раз отмечая ее, но не получает никакого отклика. Однако вчера кое-что изменилось, и артист получил долгожданное «сердечко» от Оксаны.

На своей странице в социальной сети Джиган выставил снимок со своей старшей дочерью Ариэлой, которая на днях попала в неприятную ситуацию в школе. Она рассказала родителям, что ее на перемене избил одноклассник. Обеспокоенные мама с папой по очереди отправились в учебное заведение для разборок и в итоге получили то, что хотели. Были произведены воспитательные беседы, а несовершеннолетний обидчик принес свои извинения.

Вся эта история сильно взволновала рэпера. Он пообещал Ариэле, что больше никому не позволит ее обидеть. Это же он и написал в личном блоге: «Никому не дам в обиду! Я тебя люблю доченька!» Мимо публикации не смогла пройти даже Оксана Самойлова, которая до этого предпочитала игнорировать мужа. Она поставила лайк на фото, и это сразу же заметили фанаты, подметив, что это первый шаг к примирению.

Напомним, что сам Джиган отрицает то, что в его семье сейчас есть какие-то проблемы. По его словам, он не живет дома, так как пишет новый альбом, а с детьми это делать невозможно. При этом другие происходящие странности он комментировать отказывается. А Оксана тем временем просит поклонников набраться терпения и дождаться, когда она будет готова обо всем рассказать.

Ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Самойловой.