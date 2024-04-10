Первый роман на «Новой Фабрике звезд»: Хилькевич раскрыла секрет сына Михаила Круга

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что на шоу «Новая Фабрика звезд» мог зародиться первый роман. По ее словам, сын шансонье Михаила Круга Александр испытывает нежные чувства к Полине Быковской. Об этом она рассказала Voice.

Звезда «Универа» является ведущей «Дневников Фабрики» и тесно взаимодействует с участниками, поэтому знает о многих их секретах. Так, ей вполне очевидно, как некоторые начинающие артисты смотрят друг на друга, хоть и пытаются это делать незаметно. Например, она заметила зарождающиеся чувства у Саши Круга и Полины Быковской. Недавно в звездный дом прислали букет цветов для девушки, и там были инициалы «А.К».

«Полина не признается, но Саша действительно испытывает к ней нежные чувства», - рассказала Хилькевич.

Кроме того, Анна подозревает, что зародиться что-то может и у Александра Филина с Софьей Полозовой. Они довольно много времени проводят вместе и дружат уже на протяжении 11 лет.

К слову, первым о романтических чувствах на проекте заговаривал Никита Уфимцев. Еще с первых дней ему понравилась Полина Быковская, и он признался ей в этом. Однако девушка его отвергла. Напомним, что именно Никита на последнем отчетном концерте покинул шоу.

Ранее участница «Новой Фабрики звезд» Мария Гордеева заявила, что ей негде жить.