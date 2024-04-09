«Ей негде жить!»: Сергей Шнуров номинировал участницу «Новой Фабрики звезд» Гордееву

Участница «Новой Фабрики звезд» Мария Гордеева заявила, что ей негде жить. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Накануне прошел отчетный концерт шоу «Новая Фабрика звезд», на которой участники исполняли хиты 90-х. Проект покинул Никита Уфимцев. А вот в номинацию попали Полина Быковская, Владимир Гладков и Мария Гордеева. Последнюю номинировал певец Сергей Шнуров.

Музыкант после своего решения уточнил у начинающей звезды, есть ли у нее где жить в случае, если она покинет проект. На что Гордеева ответила отрицательно.

«Ребят, вы при голосовании учтите, что Машке негде жить!» — рассказал Шнуров коллегам.

При этом номинация Владимира Гладкова расстроила другого участника — Александра Круга, который заявил, что сдружился на проекте с певцом. Ребята намерены выступить дуэтом в номинации.

Ранее мы писали о том, что Ирина Салтыкова раскрыла, почему ее дочь не будет участвовать в «Новой Фабрике звезд».