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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 апреля 2024, 12:47
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«Ей негде жить!»: Сергей Шнуров номинировал участницу «Новой Фабрики звезд» Гордееву

Участница «Новой Фабрики звезд» Мария Гордеева заявила, что ей негде жить.
«Ей негде жить!»: Сергей Шнуров номинировал участницу «Новой Фабрики звезд» Гордееву

© Пресс-служба ТНТ

Участница «Новой Фабрики звезд» Мария Гордеева заявила, что ей негде жить. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

Накануне прошел отчетный концерт шоу «Новая Фабрика звезд», на которой участники исполняли хиты 90-х. Проект покинул Никита Уфимцев. А вот в номинацию попали Полина Быковская, Владимир Гладков и Мария Гордеева. Последнюю номинировал певец Сергей Шнуров.

Музыкант после своего решения уточнил у начинающей звезды, есть ли у нее где жить в случае, если она покинет проект. На что Гордеева ответила отрицательно.

«Ребят, вы при голосовании учтите, что Машке негде жить!» — рассказал Шнуров коллегам.

При этом номинация Владимира Гладкова расстроила другого участника — Александра Круга, который заявил, что сдружился на проекте с певцом. Ребята намерены выступить дуэтом в номинации.

Ранее мы писали о том, что Ирина Салтыкова раскрыла, почему ее дочь не будет участвовать в «Новой Фабрике звезд».

Источник фото:Пресс-служба ТНТ
Источник:Пресс-служба ТНТ
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Фабрика Звезд
Сергей Шнуров
жилье