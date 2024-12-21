«Мы тебя „спланировали“»: Екатерина Стриженова снялась с дочерью после заявления о третьей беременности

Актриса Екатерина Стриженова поделилась кадрами с празднования дня рождения младшей дочери в соцсети. Телеведущая также публично обратилась к Александре, назвав ее появление на свет «большим счастьем».

19 декабря младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых отметила день рождения — Александре исполнилось 24 года. В личном блоге актриса опубликовала семейные кадры с празднования дня рождения девушки. На одном из снимков именинница позировала вместе с родителями, старшей сестрой Анастасией и племянником Петром, а артистка держала в руках праздничный торт со свечами.

«Наша любимая девочка, наша младшая Александра! Твое появление на свет — большое счастье для нас с папой. Мы уже были сознательными родителями и тебя „спланировали“. Пусть и твои планы по жизни по возможности сбываются. Ты добрый, цельный человек с твердым характером, всегда добиваешься поставленных целей! Но самое главное, я хочу, чтобы ты просто была счастлива — это тоже умеют не все», — написала Екатерина Стриженова.

Отметим, что в последнее время звездная наследница почти не появляется на публике с семьей. В 2023 году Александра Стриженова вышла замуж за юриста Антона Чурекова и с тех пор стала вести закрытый образ жизни. Кроме того, о девушке известно, что она не пошла по стопам родителей, окончив экономический факультет МГУ. Старшая дочь артистов Анастасия также приехала на торжество по случаю дня рождения сестры в Россию из США, где живет с мужем, финансистом Петром Грищенко, и тремя детьми.

Недавно 56-летняя Екатерина Стриженова удивила неожиданным признанием о том, что задумывалась о третьей беременности. По словам актрисы, они с мужем обсуждали рождение еще одного ребенка, и она даже была готова к такому шагу. Однако в результате супруги пришли к выводу, что будут «воспитывать внуков».

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Стриженова с грустью высказалась о свадьбе дочери.