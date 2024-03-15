Мог остаться инвалидом: что случилось со звездой «Сватов» Федором Добронравовым

Все спектакли с участием актера Федора Добронравова отменены до января 2025 года. 62-летней звезде «Сватов» предстоит длительная реабилитация после операции.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 28 февраля Добронравов обратился в больницу: актер пожаловался на боли в шее и позвоночнике. Также ему было трудно глотать. Врачи провели ему КТ, а затем доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Знаменитости удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза — прим. «Страсти») на уровне двух позвонков.

Восемь дней артист провел в стационаре, а 7 марта его выписали из больницы. Добронравова ждет продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

После операции артист принял решение отменить все свои спектакли до конца года. На данный момент их переносят на другие даты.

Напомним, в середине февраля стало известно о замене спектакля «Ты где-то рядом», в котором играл актер Федор Добронравов. Тогда сообщалось о плохом самочувствии артиста, но причины ухудшения его здоровья не уточнялись.