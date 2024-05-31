Первый муж Анастасии Заворотнюк внезапно отказался проститься с ней лично

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой, отказался приехать на похороны. Олаф Шварцкопф сначала выразил желание лично проститься с бывшей супругой, однако потом передумал.

«На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», - объяснил мужчина причину такого решения в беседе с mk.ru.

Он отметил, что уже давно живет на Урале и не поддерживает связь с семьей звезды «Моей прекрасной няни». По словам Олафа, он дружил только с братом Заворотнюк, который умер несколько лет назад.

Олаф старше Анастасии на 12 лет. Они познакомились на празднике в театре «Табакерка» и почти сразу поженились. Брак продлился около года, после расставания бывшие супруги не общались.

Ранее стало известно, что организацией церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк занимается ритуальная Военно-мемориальная компания. Родственники артистки выразили желание, чтобы во время прощания на Троекуровском кладбище не велась фото и видеосъемка.