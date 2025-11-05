Первый канал прокомментировал смерть телеведущего Юрия Николаева. Звезда скончался в возрасте 76 лет.

В эфире телеканала прозвучала памятная речь, посвященная телевизионному наследию Николаева.

«Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора», — заявили в эфире Первого канала.

По сообщениям СМИ, днем 4 ноября Николаеву резко стало плохо дома. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи приняла решение о его экстренной госпитализации.

По данным Telegram-канала Shot, у артиста были серьезные проблемы со здоровьем. Сообщается, что Николаев был заядлым курильщиком, и несколько лет назад у него диагностировали рак легких. Кроме того, в 2024 году он перенес коронавирус.

