Первый и второй эшелоны подняли ценник в три раза: сколько заработают Киркоров и Лепс на новогодних корпоративах

Российские артисты резко подняли ценники на корпоративы в декабре. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, дороже всего обойдутся звезды 90-х и нулевых, а также артисты, входящие в так называемый первый эшелон.

В частности, Филипп Киркоров согласен выступить на новогодних мероприятиях за 15 миллионов рублей. Чуть дешевле обойдутся Сергей Лазарев и Григорий Лепс – каждый просит 10 миллионов рублей.

«В прошлом году звезды 90-х и нулевых могли получить за корпоратив в районе 500-700 тысяч рублей, сейчас они подняли до 1,5-1,7 миллиона. Первый и второй эшелон подняли ценник раза в три… Чем больше хайп и цитируемость, тем больше у тебя востребованности, тебя хотят заказчики и рекламодатели, безусловно отсюда гонорар растет», - пояснил Дворцов в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что артист остался без новогодних корпоративов и мероприятий. Об этом, в частности, заявлял глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.