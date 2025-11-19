«Какой праздник без Филиппа?»: представитель Киркорова об отсутствии у певца корпоративов

Филипп Киркоров работает в обычном режиме и будет выступать на новогодних корпоративах. Об этом сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Так она отреагировала на слова главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина о том, что исполнителя хита «Цвет настроения синий» не будет на праздничных мероприятиях.

Успенская напомнила, что Бородин не является концертным директором Киркорова и не может располагать информацией о графике певца.

«Нет, артист работает, в рабочем режиме, готовится к концертам, все в активной стадии. Вы меня простите, но какой праздник без Филиппа Киркорова?» — сказала Успенская в беседе с NEWS.ru.

Ранее продюсер Павел Рудченко раскрыл причины, почему Филипп Киркоров может отказаться от участия в новогодних корпоративах. По его мнению, народный артист России предпочтет уделить больше внимания своему здоровье.