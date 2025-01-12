«Первый день отдыха»: Дава улетел в романтическое путешествие вместе с Мари Краймбрери

Дава отправился в романтическое путешествие с Мари Краймбрери.

Блогер вместе с певицей покинули Россию, так как они решили улететь в теплые края, чтобы насладиться купанием и солнечной погодой в зимнее время года.

Дава уже успел опубликовать первые снимки с отдыха в личном блоге. Он подчеркнул, что их полет прошел в довольно романтической атмосфере. На снимке видно, как Манукян с нежностью держал свою возлюбленную за руку.

Кроме того, блогер опубликовал кадры, сделанные во время морской прогулки на яхте, на которых он с нежностью гладит волосы Мари. Однако при этом лицо спутницы артист решил оставить за кадром. Сама певица еще даже не делилась ни новостями о путешествии, ни фотографиями.

«Первый день отдыха», — подписал снимки с путешествия Дава.

Знакомые и звездные друзья Давы и Мари впечатлились контентом и начали оставлять комментарии, подчеркивая, что пара выглядит довольно счастливой и что они, действительно, подходят друг другу: «Счастливые! Хорошего отдыха», «Ну что за котики! Как перестать смотреть это видео и не реветь от счастья?», «Какое нежное видео», «Желаю хорошего отдыха! Пусть время летит чуть медленнее, чтобы можно было насладиться каждой проведенной минутой. Желаю отдохнуть не только телом, но и мыслями!».

Ранее мы писали о том, что певица Мари Краймбрери снялась с Давой и спровоцировала разговоры о беременности.