Первый альбом группы «Кровосток» заблокировали на российских стриминговых площадках по требованию Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокировал альбом группы «Кровосток» под названием «Река Крови», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечает издание, альбом больше не доступен на всех росийских стриминговых платформам, прослушать можно только инструментальную версию альбома.

«Подруги и друзья! Река Крови, наш первый альбом заблокирован в РФ по решению Роскомнадзора, Господи прости. Инстументалы пока в наличии, а слова вы помните. Спасибо», - прокомментировали информацию участники группы в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter - прим.).

Ранее стало известно, что российские стриминговые сервисы начали блокировать песню «Дымок» Игоря Цыбы по требованию Роскомнадзора. Сообщалось, что общественная организация «Ветераны России» обращалась в Генпрокуратуру РФ с требованием запретить клип из-за пропаганды наркотиков.