«Первые пять лет мы еще как-то жили»: телеведущая Алла Довлатова вспомнила, как сбежала от первого мужа

Телеведущая Алла Довлатова обрела семейное счастье. Сейчас она замужем за любимым человеком. Однако до этого момента знаменитости пришлось испытать на себе неудачный брак — после которого ей пришлось сбежать вместе с дочерью.

Довлатова дала интервью Lady.mail.ru. Телеведущая рассказала, что не жалеет о решении разорвать отношения с бывшим супругом Дмитрием Лютым. Для Аллы они закончились не самым позитивным образом. Ей пришлось сбежать с ребенком в Москву. Зато там знаменитость встретила свою нынешнюю любовь. Она вышла замуж за Сергея Бороду. В счастливом браке супруги находятся уже 17 лет.

«Первый брак, продлившийся 12 лет, считаю неудачным: если первые пять лет мы еще как-то жили, то после я собрала манатки, взяла полуторагодовалого ребенка под мышку и убежала в Москву, где спустя много лет встретила свою большую любовь — моего нынешнего мужа», — рассказала в беседе с журналистами Довлатова.

Ранее певец Николай Басков рассказал подробности личной жизни. Артист заявил, что гостевой брак его совершенно не устраивает.