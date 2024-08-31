Первые кадры уже опубликованы: 19-летняя дочь Михаила Пореченкова дебютировала в кино

19-летняя дочь актера Михаила Пореченкова Мария еще не окончила институт, но уже дебютировала в кино. Девушка получила первую роль в новом сериале «Таксопарк 13». Об этом пишет StarHit и публикует кадры со съемок.

Недавно в Москве закончились съемки нового детективного сериала «Таксопарк 13», режиссером которого выступил Павел Емелин. Одну из ролей в картине исполнила дочь Михаила Пореченкова. Мария была отобрана из сотни других претенденток.

В центре сюжета ленты — история инспектора ГАИ Сергея Есаулова (Павел Харланчук). Сначала его 18-летняя дочь Таня (ее играет Мария Пореченкова) попадает в аварию, а затем погибает его супруга Ирина (Елена Радевич). Главный герой первым попадает под подозрение и решает сам докопаться до правды и оправдать себя. После увольнения из ГАИ он устраивается работать в городской таксопарк №13.

В каждой серии Сергей Есаулов будет попадать в самые разные ситуации: так, он поможет спасти маленькую девочку, разоблачит банду и вступит в схватку с бойцом поп-ММА. В одной из серий злоумышленники похитят дочь главного героя, и мужчина освободит ее.

Также в проекте можно будет увидеть Сослана Фидарова, Сергея Юшкевича, Никиту Тарасова и других.

Напомним, у Михаила Пореченкова пятеро детей. От брака с гражданской женой Ириной Любимцевой у актера есть сын Владимир, который родился в 1989 году. В первом официальном браке с предпринимателем Екатериной Пореченковой у артиста в 1998 году родилась дочь Варвара. Девушка снималась вместе с отцом в его фильме «День Д». В 2000 году актер женился во второй раз на художнице Ольге Пореченковой. Спустя два года после свадьбы у супругов родился сын Михаил, еще через два года — дочь Мария, а в 2010 году — сын Петр.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Пореченков вышел в свет с 19-летней дочерью Марией.