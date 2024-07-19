Актер Михаил Пореченков вышел в свет с 19-летней дочерью Марией

Актер Михаил Пореченков вышел в свет со взрослой дочерью. 19-летняя Мария сопровождала звездного отца на фестивале нового российского кино «Горький fest». Фотографии опубликовал портал Леди Mail.ru.

На красную дорожку мероприятия вышли многие звезды. В их числе Пореченков, который привел свою наследницу. Мария позировала перед фотографами в классическом белом костюме.

Отметим, что девушка решила пойти по стопам отца и стать актрисой. Она поступила в Школу-студию МХАТ. Пока она не успела проявить себя в кинематографе и не снялась в крупных проектах.

Всего у Пореченкова пять детей от разных женщин. Первой его женой была Ирина Любимцева. От актера она родила сына Владимира. До того, как наследник стал совершеннолетним, Михаил практически с ним не общался, но сейчас активно поддерживает связь.

Второй женой актера была бизнесвумен Екатерина Подвальная. От нее у Пореченкова дочь Варвара. А его третьей супругой является художница Ольга. Вместе с ней звезда кинематографа воспитывает еще троих детей - Михаила, Петра и Марию.

Ранее Михаил Пореченков признался, что мечтает сменить место жительства.