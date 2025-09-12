«Первые два дня были адом»: невестка Татьяны Васильевой рассказала о самочувствии в больнице

Невестка актрисы Татьяны Васильевой Мария Болонкина вышла на связь и рассказала о самочувствии. Напомним, она попала в больницу с пневмонией.

Подробности приводит mk.ru.

Марию госпитализировали после того, как температура у нее не снижалась. Врачи диагностировали правостороннее воспаление легких, в них накопилась жидкость, сатурация упала до 90%.

Подписчики забеспокоились о здоровье Болонкиной. Мария вышла на связь и рассказала, что «первые два дня были просто адом». Невестка актрисы отметила присущие ей тревожность, гиперопеку и чувство стыда перед всеми. Супруг Марии остался с пятимесячным ребенком – Болонкина говорит, что ее не мучает совесть по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в начале болезни она не обращалась к врачам, а занималась самолечением. Позже Мария опубликовала обращение из больницы со словами «Помолитесь за нас».