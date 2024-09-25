«Первое время был шок»: звезда сериала «Чики» рассказала о трудной жизни в эмиграции

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассказала о трудной жизни в эмиграции. Знаменитость прокомментировала отъезд из России в эфире шоу «Mamochki».

После начала СВО актриса уехала из России в Германию. По словам знаменитости, никто из семьи не поддержал ее решение. Сейчас Варвара почти не общается с родственниками.

«С мамой отношения всегда были напряженные, но в какой-то момент мы сблизились, мне это очень нравилось. Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо», — высказалась актриса.

Также Варвара рассказала о трудной жизни в Берлине. За границей отсутствуют сервис, система быстрых платежей, рано закрываются магазины. Однако актриса готова мириться с неудобствами и не думает о возвращении в Россию.

«Мы перестроились, но первое время, конечно, был просто шок, когда нужно было отправить письмо по почте. Я такого не делала лет с десяти, когда писала каким-то дальним родственникам куда-нибудь в Чебоксары. Для меня это было удивительно», — резюмировала Варвара.

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